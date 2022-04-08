Полиция обнародовала видео задержания "Голосеевского стрелка"

06:44 08 июля Киев, Украина

Как сообщалось, 7 июля патрульные получили информации о конфликте в квартире и выехали на место происшествия. Когда полицейские прибыли на место, хозяин квартиры не захотел открывать дверь, после чего выстрелил из ружья. В результате выстрела пострадали полицейский и гражданский.





Для задержания стрелка пришлось привлекать спецназ, поскольку он забаррикадировался в квартире, более того устроил там пожар.

Непосредственно во время штурма никто не пострадал. После этого дополнительный осмотр здания провели работники взрывотехнической службы.



Задержать стрелка и попасть в квартиру полицейские пытались путем переговоров. Однако когда мужчина разлил в квартире бензин и поджег, полицейские начали штурм, в результате которого мужчину задержали.