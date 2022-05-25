Полиция Николаева обнаружила и прекратила деятельность онлайн-порностудии

Как сообщила пресс-служба Управления полиции в Николаевской области, в областном центре была раскрыта и ликвидирована работа порностудии, которая работала через интернет-общение с клиентами. В ней были задействованы около пятнадцати моделей.
Сообщается, что девушек-моделей подыскивали среди людей в трудных жизненных обстоятельствах. Рабочий день моделей мог продолжаться более 16 часов. Также в студии действовали строгие правила, за нарушение которых предусматривались штрафы.
В результате обысков полицейские изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи, а также около 100 тысяч гривен, 3 тысячи долларов США и 1 тысячу евро.
Ранее сообщалось, что в Херсоне полиция пресекла деятельность сети порностудий. Веб-кам модели через сайт создавали порноконтент, который в режиме реального времени транслировался за границу.
Также, в Винницкой области полиция разоблачила семейную пару, которая использовала детское модельное агентство с целью изготовления продукции порнографического характера.
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