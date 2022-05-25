Полиция Николаева обнаружила и прекратила деятельность онлайн-порностудии

11:07 22 декабря Киев, Украина

Как сообщила пресс-служба Управления полиции в Николаевской области, в областном центре была раскрыта и ликвидирована работа порностудии, которая работала через интернет-общение с клиентами. В ней были задействованы около пятнадцати моделей.

"Организовал работу студии 30-летний николаевец. Также на него работали два администратора и около 15 моделей, которые в режиме реального времени демонстрировали клиентам обнаженные части тела и имитировали действия сексуального характера, за что получали денежные средства", - говорится в сообщении.

Сообщается, что девушек-моделей подыскивали среди людей в трудных жизненных обстоятельствах. Рабочий день моделей мог продолжаться более 16 часов. Также в студии действовали строгие правила, за нарушение которых предусматривались штрафы.

В результате обысков полицейские изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи, а также около 100 тысяч гривен, 3 тысячи долларов США и 1 тысячу евро.

Ранее сообщалось, что в Херсоне полиция пресекла деятельность сети порностудий. Веб-кам модели через сайт создавали порноконтент, который в режиме реального времени транслировался за границу.

Также, в Винницкой области полиция разоблачила семейную пару, которая использовала детское модельное агентство с целью изготовления продукции порнографического характера.