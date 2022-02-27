Полиция накрыла масштабную нарколабораторию в Запорожской области

Правоохранительные органы разоблачили участников криминального бизнеса, которые изготавливали и сбывали наркотические вещества.
Об этом сообщает департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины.
Отмечается, что к преступной деятельности оказались причастными двое жителей Запорожья. На территории области они создали нарколабораторию, где в больших масштабах изготавливали психотропные вещества и сбывали их по всей территории Украины. Заказ принимали в мессенджере, а после оплаты присылали товар клиентам почтовым отправлением.
По материалам ДБН НПУ следователями Голосеевского Управление полиции ГУНП в Киеве, под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №1, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
Указывается, что было проведено 9 санкционированных обысков по месту жительства, в загородных домах и в транспортных средствах фигурантов.
Сейчас один злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ему уже объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Другому участнику незаконных сделок следователи полиции готовятся вручить подозрение по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины. Кроме этого решается вопрос об аресте домов, автомобилей и другого имущества фигурантов с последующей конфискацией.
За уголовные деяния злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.
За уголовные деяния злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.
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