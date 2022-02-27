Полиция накрыла масштабную нарколабораторию в Запорожской области

10:05 05 Октябрь Киев, Украина

Правоохранительные органы разоблачили участников криминального бизнеса, которые изготавливали и сбывали наркотические вещества.

Об этом сообщает департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины.

"Организовав криминальный бизнес, два человека изготавливали и сбывали психотропные вещества через Telegram-канал. Наркодельцы - жители Запорожья - орудовали по всей территории Украины. Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли психотропных веществ и прекурсоров ориентировочной стоимостью 24 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к преступной деятельности оказались причастными двое жителей Запорожья. На территории области они создали нарколабораторию, где в больших масштабах изготавливали психотропные вещества и сбывали их по всей территории Украины. Заказ принимали в мессенджере, а после оплаты присылали товар клиентам почтовым отправлением.

По материалам ДБН НПУ следователями Голосеевского Управление полиции ГУНП в Киеве, под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №1, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.



Указывается, что было проведено 9 санкционированных обысков по месту жительства, в загородных домах и в транспортных средствах фигурантов.

"Во время мероприятий правоохранители обнаружили две нарколаборатории для изготовления наркотических средств, изъяли почти 550 литров и 100 килограммов прекурсоров, более 15 килограммов фасованного метадона и метамфетамина, 70 "марок" и зип-пакетов с PVP-солью. Также изъято оборудование для изготовления наркотиков, наличные, банковские карты, компьютерная техника и черновые записи. Ориентировочная стоимость изъятых психотропных веществ и прекурсоров на "черном" рынке составляет 24 миллиона гривен", - добавили в полиции.

Сейчас один злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ему уже объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Другому участнику незаконных сделок следователи полиции готовятся вручить подозрение по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины. Кроме этого решается вопрос об аресте домов, автомобилей и другого имущества фигурантов с последующей конфискацией.



За уголовные деяния злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.