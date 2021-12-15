Полиция накрыла детскую порностудию под Винницей

В Винницкой области правоохранители разоблачили гражданина Австрии и его жену-украинку, которые под видом модельного агентства для детей осуществляли фото- и видеосъемку, носящие признаки порнографии.

Как сообщают в ГУНП в Винницкой области, супружеская пара занималась этим «бизнесом» в течение трех лет. «По предварительной информации следствия, 35-летний гражданин Австрии и его 22-летняя жена в частном доме в Винницком районе под видом модельного агентства обустроили детскую студию, где осуществляли фото-, видеосъемку полуобнаженных молодых ребят, после чего продавали изготовленные материалы на закрытых сайтах», — сообщают в областной полиции.

Следователи выяснили, что детей снимали без согласия их родителей. Материалы выкладывали на закрытых сайтах в виртуальном хранилище и продавали их преимущественно иностранцам за криптовалюту, которую затем конвертировали в гривны.

Эксперты считают, что отснятые фото- и видеоматериалы имеют признаки детской порнографии. Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, электронные носители информации и другие вещественные доказательства.

Открыто уголовное производство по ч.5 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение предметов порнографического характера, содержащих детскую порнографию). Санкция статьи — до 12 лет заключения.