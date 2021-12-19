Полиция Львовской области раскрыла преступную деятельность наркодилеров (ФОТО)

Задержанные, двое местных жителей Львова, 21 и 26 лет, организовали преступную деятельность: злоумышленники сбывали наркотические средства и психотропные вещества через интернет-ресурсы посредством закладок.

Во Львове, при совместной работе управления по борьбе с наркопреступностью и районного управления полиции №1 Львовской области, были задержаны участники незаконной группировки по распространению наркотических средств.

У обоих задержанных были проведены санкционированные обыски с участием кинологической службы, в которых было изъято запрещённого вещества (амфетамин, каннабис, MDMA, LSD, таблетки экстази) на 50 000 гривен, а также у злоумышленников изъяли мобильные телефоны, электронные весы, пакеты для фасовки наркосредств и другие вещественные доказательства.

Все изъятое направлено на экспертное исследование в лабораторию.

Сейчас следователи открыли уголовное дело по ч.2 ст.307 УК Украины. Статьей предусмотрено срок лишения свободы от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Правоохранители продолжают вести досудебное расследование.