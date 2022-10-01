Полиция Львова расследует странные обстоятельства исчезновения и смерти Юрия Силецкого, замдиректора исторического музея во Львове

В воскресенье, 7 ноября, во Львове, после своего исчезновения, был обнаружен мертвым Юрий Силецкий заместитель директора Львовского исторического музея.

Об этом на странице в Фейсбук сообщила Леся Герасим заместитель директора Музея народной архитектуры и быта им. Климентия Шептицкого.

Пресс-служба Национальной полиции в городе Львове подтвердила факт, что найденный в машине мужчина без признаков жизни - пропавший Юрий Силецкий. Пока детальную информацию полиция не может предоставить. Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства гибели работника Музея. Работают криминалисты и следственный отдел.

Прокомментировать этот случай смогут, как только станет известно больше деталей в этом деле.