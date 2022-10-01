Полиция Львова расследует странные обстоятельства исчезновения и смерти Юрия Силецкого, замдиректора исторического музея во Львове

07:59 08 ноября Киев, Украина

В воскресенье, 7 ноября, во Львове, после своего исчезновения, был обнаружен мертвым Юрий Силецкий заместитель директора Львовского исторического музея.

Об этом на странице в Фейсбук сообщила Леся Герасим заместитель директора Музея народной архитектуры и быта им. Климентия Шептицкого.

Пресс-служба Национальной полиции в городе Львове подтвердила факт, что найденный в машине мужчина без признаков жизни - пропавший Юрий Силецкий. Пока детальную информацию полиция не может предоставить. Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства гибели работника Музея. Работают криминалисты и следственный отдел.

Прокомментировать этот случай смогут, как только станет известно больше деталей в этом деле.

 
Фото: Юрий Силецкий заместитель директора Львовского исторического музея был найден мертвым в своей машине

Полиция Львова начала розыск пропавшего мужчины 7 ноября. Сообщение о его исчезновении поступило в воскресенье. Семья рассказала, что днем, 6 ноября, в 13:00 Юрий Силецкий - 38-лет выехал из дома в направлении Тернополя из своего дома в Винниках и с тех пор не выходил на связь.

Вечером, в воскресенье, 7 ноября, львовская полиция обнаружила машину пропавшего мужчины. Сейчас ведется следствие.

У погибшего остались жена и двое детей.