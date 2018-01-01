Полиция Киевщины задержала членов транснациональной преступной организации

12:51 17 декабря Киев, Украина

Сотрудники правоохранительных органов задержали членов группировки, состоящую из иностранцев и киевлян, которые занимались преступной деятельностью на территории Киевской области и в столице. 
 
На преступном счету у злоумышленников разбойные нападения, похищения, вымогательства, кражи поджог автомобиля и создание преступной организации. 
 
Разоблачили и задокументировали их деятельность оперативники Управления уголовного розыска полиции Киевщины, работники Следственного управления полиции столичной области с привлечение подразделений уголовного анализа, оперативно-технических мероприятий, оперативной службы по силовой поддержке бойцов КОРД и подразделения полиции особого назначения.
В ноябре этого года полицейские задержали лидера и одного из активных участников организации, в селе Софиевская Борщаговка похитили частного предпринимателя и требовали надуманный долг в 2 миллиона долларов. В настоящее время они находятся под стражей.

Так, во время второго этапа реализации оперативной информации сотрудники полиции задержали еще пятерых членов преступной группировки - непосредственных исполнителей преступлений.
 
По месту жительства злоумышленников полицейские провели ряд неотложных обысков, где изъяли: оружие и боеприпасы, рации, номерные знаки, деньги, балаклавы, ножи, разнообразное техническое оборудование и документы, принадлежащие предприятиям, где осуществлялись кражи.
фото: изъятые вещи преступников
Также правоохранители изъяли автомобили, на которых передвигались злоумышленники при совершении преступлений.

Кроме этого, работники полиции установили помещение, где подозреваемые хранили имущество приобретенное преступным путем. Все это изъято в качестве вещественных доказательств.

Члены преступной организации задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находятся в изоляторе временного содержания. Все они киевляне в возрасте от 25 до 50 лет, некоторые из них уже были судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
фото: изъятые денежные средства группировки
В настоящее время следователи под процессуальным руководством областной прокуратуры сообщили задержанным о подозрениях по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 3 и 5 ст. 185 (кража), ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч.1 и 2 ст. 255 (Создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.

Еще четырем иностранцам заочно сообщено о подозрении в совершении этих преступлений и объявлен в розыск.

Сейчас сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к совершению других преступлений на территории Украины.