Полиция Киева задержала тандем "клофелинщиков"

В Киеве задержаны 30-летний гражданин Азербайджана и 27-летняя гражданка Украины, по подозрению в совершении краж с применением психотропных веществ.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Отмечается, что находясь на территории парка отдыха "Гидропарк", злоумышленники подыскивали жертв, которым во время совместного употребления алкогольных напитков незаметно подсыпали в напиток психотропное вещество. После того, как потерпевшие теряли сознание, злоумышленники отбирали у них ценные вещи.
Так, причастными к совершению разбойных нападений оказались 30-летний гражданин Азербайджана и 27-летняя гражданка Украины.
Обоим сообщникам сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 2 с. 187 УК Украины.
Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений на территории столичного региона и устанавливаются лица возможных сообщников.
Так, причастными к совершению разбойных нападений оказались 30-летний гражданин Азербайджана и 27-летняя гражданка Украины.
Обоим сообщникам сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 2 с. 187 УК Украины.
Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений на территории столичного региона и устанавливаются лица возможных сообщников.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии