Полиция Киева задержала тандем "клофелинщиков"

17:59 15 Октябрь Киев, Украина

В Киеве задержаны 30-летний гражданин Азербайджана и 27-летняя гражданка Украины, по подозрению в совершении краж с применением психотропных веществ.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"... пресечена преступная деятельность группы лиц, которые совершали разбойные нападения с применением психотропных веществ в ПКиО "Гидропарк" в Днепровском районе города Киева", - сказано в сообщении.

Отмечается, что находясь на территории парка отдыха "Гидропарк", злоумышленники подыскивали жертв, которым во время совместного употребления алкогольных напитков незаметно подсыпали в напиток психотропное вещество. После того, как потерпевшие теряли сознание, злоумышленники отбирали у них ценные вещи.



Так, причастными к совершению разбойных нападений оказались 30-летний гражданин Азербайджана и 27-летняя гражданка Украины.



Обоим сообщникам сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 2 с. 187 УК Украины.



Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений на территории столичного региона и устанавливаются лица возможных сообщников.