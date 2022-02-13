Полиция Киева задержала подозреваемого в убийстве и расчленении

Столичная полиция разыскала и задержала опасного преступника. Задержанному мужчине выдвинуто обоснованное подозрению в убийстве и расчленении пожилого жителя Киева, останки которого были найдены более полугода тому назад. О ходе операции по поимке душегуба говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Киева.
В феврале этого года в заливе Собачье устье местные жители обнаружили пакет с головой человека, а позже правоохранители нашли другие останки тела. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник расчленил тело, а остатки утопил в разных местах водоема.
Потерпевший, 73-летний житель столицы, которого в конце прошлого года объявили в розыск как без вести пропавшего.
При силовой поддержке сотрудников полка полиции особого назначения №1 мужчину задержали на Киевщине, куда он переехал после совершения преступления. В ходе осмотра арендованного помещения фигуранта правоохранители изъяли вещи, принадлежавшие погибшему.
Задержанному сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства, суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Киевской области СБУ во время спецоперации задержала лидера организованной преступной группировки при попытке убийства столичного бизнесмена.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии