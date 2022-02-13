Полиция Киева задержала подозреваемого в убийстве и расчленении

14:39 28 Сентябрь Киев, Украина

Столичная полиция разыскала и задержала опасного преступника. Задержанному мужчине выдвинуто обоснованное подозрению в убийстве и расчленении пожилого жителя Киева, останки которого были найдены более полугода тому назад. О ходе операции по поимке душегуба говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Киева.

"Злоумышленником оказался квартирант, который снимал жилье у пострадавшего. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина утопил остатки тела киевлянина в водоеме. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

В феврале этого года в заливе Собачье устье местные жители обнаружили пакет с головой человека, а позже правоохранители нашли другие останки тела. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник расчленил тело, а остатки утопил в разных местах водоема.

Потерпевший, 73-летний житель столицы, которого в конце прошлого года объявили в розыск как без вести пропавшего.

"Во время проведения следственных действий мы установили и задержали мужчину, который обоснованно подозревается в убийстве пенсионера. Им оказался 37-летний уроженец Донецкой области, который снимал жилье у пострадавшего. По одной из версий, он убил мужчину, чтобы в дальнейшем завладеть его жильем", - говорится в сообщении полиции.

При силовой поддержке сотрудников полка полиции особого назначения №1 мужчину задержали на Киевщине, куда он переехал после совершения преступления. В ходе осмотра арендованного помещения фигуранта правоохранители изъяли вещи, принадлежавшие погибшему.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства, суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киевской области СБУ во время спецоперации задержала лидера организованной преступной группировки при попытке убийства столичного бизнесмена.