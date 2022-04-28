Полиция Киева задержала экс-руководителя "полиции ЛНР"

В Киеве правоохранители задержали одного из экс-руководителей так называемой "полиции ЛНР".
Ему сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и в участии незаконных вооруженных формированиях.
Об этом рассказали в пресс-службе Офиса генерального прокурора. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.
Задержанному сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и в участии незаконных вооруженных формированиях. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Бучанском районе Киевской области задержали 17-летнего местного жителя, которого подозревают в государственной измене. Якобы несовершеннолетний украинец помогал оккупантам, а также вместе с ними грабил дома жителей предместья столицы.
В Херсонской области Служба безопасности Украины поймала коллаборанта. Он сотрудничал с российскими военными, помогал им похищать украинских патриотов и даже участвовал в пытках мирных жителей.
Напомним, в Бучанском районе Киевской области задержали 17-летнего местного жителя, которого подозревают в государственной измене. Якобы несовершеннолетний украинец помогал оккупантам, а также вместе с ними грабил дома жителей предместья столицы.
В Херсонской области Служба безопасности Украины поймала коллаборанта. Он сотрудничал с российскими военными, помогал им похищать украинских патриотов и даже участвовал в пытках мирных жителей.
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