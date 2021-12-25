Полиция Киева разыскивает убийцу продавца цветов

07:54 18 Апрель Киев, Украина

Вчера вечером стало известно о кровавом преступлении в одном из районов Киева. На Лесном массиве было найдено тело мужчины восточной внешности. Им оказался продавец местного цветочного магазина. Мужчине были нанесены множественные ножевые ранения. Об этом вечером в субботу, 17 апреля, сообщили Вартови Эспрессо в Facebook.

"Местные жители говорят, что парень был приветлив. На месте убийства продолжаются следственные действия", - указано в сообщении.

Отмечается, что правоохранители получили ориентировку на злоумышленника, в связи с чем патрульные полицейские останавливают и проверяют автомобили в районе.

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