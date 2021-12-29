Полиция ищет "Деда Мороза"

15:43 18 Август Киев, Украина

Злоумышленник , переодетый в костюм Деда Мороза, ворвался на территорию Мариупольского комбината и выпустил пять пуль в 58-летнего охранника предприятия, после чего скрылся с места преступления.

Об это сообщила Национальная полиции Мариуполя.



Копы говорят, что бросили на поиск так называемого Деда Мороза весь личный состав полиции, опросили всех свидетелей и просмотрели все камеры наблюдения.



Тем временем 58-летний охранник борется за жизнь в больнице. В полиции квалифицировали нападение как покушение и просят всех, кто знает хоть какую-то информацию по этому делу, помочь следствию по номеру 102. Шапку и бороду Деда Мороза преступник выбросил, однако одет он был обычно: в серые штаны и синюю кофту.

Полицейские обращаются к гражданам с просьбой помочь установить личность правонарушителя. Он был одет в брюки серого цвета, спортивную кофту синего цвета и имел при себе пакет темных цветов с рисунком желтых цветов в вазе. Также, на нем была искусственная борода и шапка «Деда Мороза». Шапку было найдено неподалеку от места преступления.



Если вам известна какая-либо информация о человеке, просим сообщить по телефону: 067 255 60 64 или 102.