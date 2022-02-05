Полиция Херсона разоблачила две порностудии

Правоохранительные органы херсонской области разоблачили преступную группу, которая занималась изготовлением и распространением порнографии в интернете.
Отмечается, что во время обысков по адресам веб-студий полицейские изъяли компьютерную технику, веб-камеры, деньги в сумме около 200 тыс. грн и сексуальные игрушки.
В настоящее время проводится досудебное расследование по уголовным производствах, начатых по ч.3 ст.301 Уголовного кодекса Украины “ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов” и ч.3 ст.302 УК “создание или содержание мест разврата и сводничество”. Решается вопрос об объявлении организаторам порностудий подозрения в совершении этих преступлений и избрании им меры пресечения. Им грозит до 7 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.
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