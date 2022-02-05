Полиция Херсона разоблачила две порностудии

16:00 17 Сентябрь Киев, Украина

Правоохранительные органы херсонской области разоблачили преступную группу, которая занималась изготовлением и распространением порнографии в интернете.

“Трое уроженцев Днепропетровской области организовали на двух арендованных квартирах в Херсоне онлайн-порностудии. К участию в съемках злоумышленники привлекли более 20 девушек в возрасте от 18 до 27 лет. Через различные интернет-сайты „модели“ осуществляли в режиме онлайн видеотрансляции откровенного и порнографического содержания”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обысков по адресам веб-студий полицейские изъяли компьютерную технику, веб-камеры, деньги в сумме около 200 тыс. грн и сексуальные игрушки.

“За онлайн видеоконтент порнографического содержания организаторы получали от посетителей сайта немалое денежное вознаграждение. Заработок „актрис“ составлял от 40 до 50% от этой суммы. В общем месячный доход веб-студий составил около миллиона гривен”, — сообщили в полиции.

В настоящее время проводится досудебное расследование по уголовным производствах, начатых по ч.3 ст.301 Уголовного кодекса Украины “ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов” и ч.3 ст.302 УК “создание или содержание мест разврата и сводничество”. Решается вопрос об объявлении организаторам порностудий подозрения в совершении этих преступлений и избрании им меры пресечения. Им грозит до 7 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.