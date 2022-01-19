Полиция Харькова раскрыла двойное убийство

В ходе следственно-розыскных мероприятий сотрудники полиции раскрыли убийство 29-летнего мужчины и его 24-летней девушки в Харькове.
Об этом начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель написал в Фейсбуке.
По его словам, 2 мая мать нашла убитого сына и его девушку и обратилась в полицию.
Подозреваемый задержан 3 мая по месту его проживания.
Продолжаются следственные действия. Правоохранители выясняют обстоятельства убийства двух молодых людей, мотивы совершения преступления, а также другие детали.
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