Полиция Харькова раскрыла двойное убийство

13:32 04 Май Киев, Украина

В ходе следственно-розыскных мероприятий сотрудники полиции раскрыли убийство 29-летнего мужчины и его 24-летней девушки в Харькове

Об этом начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель написал в Фейсбуке.

По его словам, 2 мая мать нашла убитого сына и его девушку и обратилась в полицию.

"Правоохранители установили, что к преступлению причастен 22-летний знакомый погибших. По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", - пояснил руководитель полицейского главка.

Подозреваемый задержан 3 мая по месту его проживания.



Продолжаются следственные действия. Правоохранители выясняют обстоятельства убийства двух молодых людей, мотивы совершения преступления, а также другие детали.