Полиция Днепра задержала юношу с полным рюкзаком наркотиков
17:29 10 декабря Киев, Украина
Сотрудники патрульной полиции города Днепра
, проводили проверку всех подозрительных лиц из-за произошедшего накануне разбоя, так в ходе работы был задержан 19-летний парень с 602 свертками наркотических веществ в рюкзаке, которые должны были разойтись по "закладкам".
Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.
"На часах было 5:00, когда патрульные Днепра посреди улицы заметили юношу с рюкзаком. Патрульные парня остановили, начали разговор. Но от волнения он даже замер на месте. Его подозрительное поведение и явное беспокойство побудило инспекторов провести поверхностную проверку... Но тут парень сразу признался, что в рюкзаке имеет пакет с наркотическими веществами. Но их количество поразило даже патрульных - 602 свертка! Все это должно было разойтись по "закладкам". И вероятно, парень решил, что такой ранний час - это лучшее время, чтобы разнести все "по своим местам", - написал Алексей Билошицкий.
Он отметил, что парень предлагал полицейским 100 тыс. гривен, чтобы те отпустили его.
"Теперь с парнем работают следователи, его доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия ... Сегодня благодаря профессиональной работе наших патрульных еще одному нарушителю закона не удалось реализовать задуманное. За свои действия он будет отвечать в суде", - добавил Билошицкий.
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