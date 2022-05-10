Полиция Днепра задержала юношу с полным рюкзаком наркотиков

Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.

"На часах было 5:00, когда патрульные Днепра посреди улицы заметили юношу с рюкзаком. Патрульные парня остановили, начали разговор. Но от волнения он даже замер на месте. Его подозрительное поведение и явное беспокойство побудило инспекторов провести поверхностную проверку... Но тут парень сразу признался, что в рюкзаке имеет пакет с наркотическими веществами. Но их количество поразило даже патрульных - 602 свертка! Все это должно было разойтись по "закладкам". И вероятно, парень решил, что такой ранний час - это лучшее время, чтобы разнести все "по своим местам", - написал Алексей Билошицкий.