Полиция арестовала вербовщика украинок для съемок в порно

11:31 04 декабря Киев, Украина

Арестован луганчанин, который под видом высокооплачиваемой работы за границей набирал молодых, симпатичных девушек для переправки за рубеж, где они были вынуждены сниматься в порно -роликах.

Об этом сообщает полиция в пятницу, 4 декабря.



Как выяснили полицейские, 26-летний житель Луганской области в интернете размещал объявления о высокооплачиваемой работе за рубежом для молодых женщин. Тем не менее после пересечения границы женщины по заказу одного из известных европейских режиссеров попадали в порнобизнес, а вернуться на родину не могли из-за долговой кабалы.



Полиция задержала злоумышленника. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.



По факту открыто уголовное производство по статье о торговле людьми. За содеянное злоумышленнику грозит заключение от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.