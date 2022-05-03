Полиция арестовала вербовщика украинок для съемок в порно

Арестован луганчанин, который под видом высокооплачиваемой работы за границей набирал молодых, симпатичных девушек для переправки за рубеж, где они были вынуждены сниматься в порно-роликах.
Об этом сообщает полиция в пятницу, 4 декабря.
Как выяснили полицейские, 26-летний житель Луганской области в интернете размещал объявления о высокооплачиваемой работе за рубежом для молодых женщин. Тем не менее после пересечения границы женщины по заказу одного из известных европейских режиссеров попадали в порнобизнес, а вернуться на родину не могли из-за долговой кабалы.
Полиция задержала злоумышленника. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.
По факту открыто уголовное производство по статье о торговле людьми. За содеянное злоумышленнику грозит заключение от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Как выяснили полицейские, 26-летний житель Луганской области в интернете размещал объявления о высокооплачиваемой работе за рубежом для молодых женщин. Тем не менее после пересечения границы женщины по заказу одного из известных европейских режиссеров попадали в порнобизнес, а вернуться на родину не могли из-за долговой кабалы.
Полиция задержала злоумышленника. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.
По факту открыто уголовное производство по статье о торговле людьми. За содеянное злоумышленнику грозит заключение от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
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