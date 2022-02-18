Полицейский избил подростка - Одесса

Телесные повреждения подростку были нанесены полицейским в Одессе. По предварительным данным, 17-летнего парня без причины задержали на улице города и нанесли тяжкие увечья. Дело одесского патрульного сейчас рассматривается судом.

Согласно данным, инспектора патрульной полиции Одесской области будут судить. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований на официальном сайте. Там также показали фото потерпевшего несовершеннолетнего. Известно, что травмы получил житель Одессы. Коп якобы ради "воспитания" заковал подростка в наручники, после чего несколько раз ударил кулаком в лицо. Где именно это происходило, не уточняется.

В итоге парень попал в больницу с закрытым переломом костей носа.

Действия полицейского квалифицировали по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий). Если вину правоохранителя докажут в суде, ему грозит до восьми лет тюрьмы.