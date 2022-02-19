Полицейский поймал самоубийцу во время прыжка с 15-го этажа

Полиция Киева получила срочный вызов, очевидцы утверждали, что в высотном доме по улице Тумаяна, женщина намеревается спрыгнуть с 15-го этажа.
Патрульный лейтенант Павел Боярчук "сломя голову побежал на 15 этаж, но дверь на общий балкон была закрыта и пришлось тратить драгоценные секунды и просить жителей помочь". На балкон патрульный попал, когда женщина уже сделала прыжок.
Патрульные вызвали на место бригаду медиков и родственников спасенной.
Патрульная полиция Киева выразила благодарность своим сотрудникам Павлу Боярчуку, Богдану Дымчуку, Андрею Бобровнику и Александру Головицкому, "чьи решительные действия предотвратили непоправимое и спасли человеческую жизнь".
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