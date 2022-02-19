Полицейский поймал самоубийцу во время прыжка с 15-го этажа

19:48 29 Сентябрь Киев, Украина

Полиция Киева получила срочный вызов, очевидцы утверждали, что в высотном доме по улице Тумаяна, женщина намеревается спрыгнуть с 15-го этажа.

Патрульный лейтенант Павел Боярчук "сломя голову побежал на 15 этаж, но дверь на общий балкон была закрыта и пришлось тратить драгоценные секунды и просить жителей помочь". На балкон патрульный попал, когда женщина уже сделала прыжок.

"Чудом Павел сумел схватить женщину за одну руку. На крики патрульного собрались жители дома - двое соседей помогали патрульном держать женщину сверху, еще двое стояли на 14-м этаже и держали ее ноги. Но даже с такой поддержкой патрульном не удалось сразу затянуть женщину на балкон, потому что она сопротивлялась. Павлу пришлось пристегнуть ее наручниками для безопасности", - рассказали полицейские.

Патрульные вызвали на место бригаду медиков и родственников спасенной.

Патрульная полиция Киева выразила благодарность своим сотрудникам Павлу Боярчуку, Богдану Дымчуку, Андрею Бобровнику и Александру Головицкому, "чьи решительные действия предотвратили непоправимое и спасли человеческую жизнь".