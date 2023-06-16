Полицейский обвинен в поджоге и требовании 200 тысяч долларов у рабочих - ГБР

17:00 31 мая Киев, Украина





По оперативной информации, эти три пострадавших в прошлом занимались ремонтом в доме, принадлежащем теще высокопоставленного правоохранителя. В январе 2023 года в усадьбе произошел пожар, вызванный коротким замыканием. Служащие ГБР объявили подозрение заместителю начальника одного из правоохранительных органов в Днепре . Вместе со своим братом он совершил террористический акт в отношении трех местных жителей и требовал от них деньги.По оперативной информации, эти три пострадавших в прошлом занимались ремонтом в доме, принадлежащем теще высокопоставленного правоохранителя. В январе 2023 года в усадьбе произошел пожар, вызванный коротким замыканием.

Ответственный правоохранитель полностью возложил вину за эту чрезвычайную ситуацию на рабочих, игнорируя их аргументы и утверждая, что их неопытные действия во время ремонта привели к инциденту. В связи с этим полицейский стал запугивать рабочих, требуя у них 200 тысяч долларов США в качестве компенсации за ущерб от пожара.



Он привлек своего брата для вымогательства денег у рабочих. Вместе они начали требовать от потерпевших немедленной оплаты фиктивного долга. Для этого предлагали продать их автомобили и другое имущество, а также бесплатно работать над восстановлением дома.

Один из мобилизованных рабочих был вынужден перечислять свою заработную плату в ВСУ ежемесячно. Угрожая уголовной ответственностью, правонарушители придумывали различные сроки тюремного заключения и даже угрожали убийством, обещая спрятать тела так, чтобы их никто никогда не нашел. Чтобы сделать вымогательство "долга" официальным, правоохранитель начал требовать от мужчин заключить фиктивные договоры займа.

Благодаря оперативному и своевременному реагированию на совершенное преступление, сотрудники ГБР успешно и подробно задокументировали все незаконные действия вымогателей, а также защитили потерпевших от возможной мести.



В настоящее время правоохранитель и его брат являются подозреваемыми в вымогательстве с применением насилия или угрозы насилия в отношении пострадавших, а также совершении других противоправных действий, связанных с передачей чужого имущества или имущественными операциями.

Эти преступления были совершены с использованием предварительного сговора группой лиц, в том числе должностным лицом, злоупотребляющим своим служебным положением. Кроме того, была угроза убийства или нанесения тяжких телесных повреждений потерпевшему.



Согласно статье 189 Уголовного кодекса Украины, за эти преступления предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы, а также конфискация имущества. Руководство следственным процессом осуществляет Днепропетровская областная прокуратура.