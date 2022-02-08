Полицейский из Хмельницкого избил несовершеннолетнего в ночном клубе

17:22 08 Февраль Киев, Украина

В Хмельницком оперуполномоченному отдела криминальной полиции сообщили о подозрении из-за избиения юноши в ночном клубе.



Об этом сообщает ГБР.



Инцидент произошел 25 января около 4:20 утра в ночном клубе. Сначала между правоохранителем, который не прибывал при исполнении обязанностей, и 17-летним юношей возникла стычка, однако вскоре она переросла в драку.



Полицейский, как установили следователи, несколько раз ударил подростка в лицо и живот, после чего повалил на землю так, что вывернул ему предплечье. Потерпевший получил телесные повреждения средней тяжести.



В настоящее время правоохранителю сообщили о подозрении в хулиганстве и причинении умышленного средней тяжести телесного повреждения. Ему грозит до трех лет лишения свободы.



Напомним, что в прошлом году полицейский в Кировоградской области получил два года испытательного срока за избиение и попытку изнасилования женщины.