Полицейские открыли уже 40 дел по военным преступлениям оккупантов на Харьковщине

Украинские правоохранители открыли 40 уголовных производств по фактам военных преступлений, которые совершали российские военные во временно оккупированных населенных пунктах Харьковской области.
Об этом сообщает советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
Об этом сообщает советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
В частности, по его словам, в одном населенном пункте мужчина рассказал, что россияне его заставили закопать двух человек, которые были застрелены.
В другой деревне обнаружили четыре тела с признаками пыток – этих людей также застрелили.
В другой деревне обнаружили четыре тела с признаками пыток – этих людей также застрелили.
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