Полицейские открыли уже 40 дел по военным преступлениям оккупантов на Харьковщине

10:40 14 сентября Киев, Украина

Украинские правоохранители открыли 40 уголовных производств по фактам военных преступлений, которые совершали российские военные во временно оккупированных населенных пунктах Харьковской области.



Об этом сообщает советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

"На освобожденной территории Харьковщины продолжаются зачистки. Есть первые результаты работы полиции и первые открытые уголовные производства. По состоянию на вчерашний вечер было 40 уголовных производств о военных преступлениях, зафиксированных на территории освобожденных городов и сел Харьковщины”, – сказал Денисенко.

В частности, по его словам, в одном населенном пункте мужчина рассказал, что россияне его заставили закопать двух человек, которые были застрелены.



В другой деревне обнаружили четыре тела с признаками пыток – этих людей также застрелили.