Полицейская продавала кокаин, который относился к вещдокам

12:21 03 Июнь Киев, Украина

Сотрудница полиции одного из районных отделений Одесчины входила в состав преступной группировки, которая занималась реализацией наркотиков. В число продаваемых наркотиков входили и те, которые числились на учете как вещественные доказательства.