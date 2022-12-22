Покушение на херсонского журналиста в Киеве

07:48 22 декабря Киев, Украина

Главный редактор сайта Херсон News city Константин Рыженко заявил, что вечером 20 декабря в Киеве на него с пистолетом напал неизвестный, выстрелив из пистолета. Об этом Рыженко написал в Telegram.

По словам журналиста, его спасло то, что он был в бронежилете. Рыженко сообщает, что ехал на метро на полигон - на занятия с силовиками.

"Чтобы не везти в руках броник, в котором занимаюсь, надел его на себя. Когда возвращался, решил зайти в аптеку, потому что у меня еще немного простуда. В самом темном углу улицы неподалеку от перекрестка возле аптеки ко мне быстро приблизился мужчина и произвел два выстрела в область грудной клетки. После чего я упал, а мужчина быстро побежал в направлении Овручской", - сообщил журналист.

У Рыженко диагностировали ушиб ребер и мягких тканей. Он утверждает, что угрозы его жизни уже нет.

Журналист написал заявление в СБУ, начато следствие. Нужны свидетели, поэтому Рыженко призвал очевидцев обратиться к нему или в СБУ.

"Я это связываю со своей профессиональной деятельностью, и, скорее всего, здесь есть "русский" след, но может быть разное - под "шумок" войны иногда могут сводить счеты маленькие пустяковые люди", - добавил Рыженко.

Напомним, количество убитых журналистов в мире в 2022 году выросло на 45%.