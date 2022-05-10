Поиски путей эвакуации с Азовстали еще в процессе

Национальная гвардия заявляет, что все руководство Украины работает над эвакуацией гражданских и спасением военных.
В НГУ напомнили, что все это время военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи по обороне города и стратегического объекта. Среди защитников Мариуполя ООСН "Азов", 12-я бригада Нацгвардии, 36-я отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, терроборона города – все они герои и все они должны быть спасены.
В Нацгвардии объяснили, что эвакуация – очень сложный процесс, поэтому много информации о действиях и планах и о текущих операциях разглашать не могут.
В то же время НГУ уверяет, что они продолжают искать решения и делать все возможное "для сохранения жизни военных и гражданских, для сдерживания врага и надлежащего выполнения конституционных обязанностей по защите государства".
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