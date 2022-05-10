Поиски путей эвакуации с Азовстали еще в процессе

"Президент Украины лично, все руководство государства прилагают усилия по поиску возможностей для эвакуации гражданских из "Азовстали" и продолжают работать над применением процедуры "экстракшн" в отношении раненых бойцов, медиков и военных, в том числе с привлечением помощи мирового сообщества".-НГУ

В НГУ напомнили, что все это время военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи по обороне города и стратегического объекта. Среди защитников Мариуполя ООСН "Азов", 12-я бригада Нацгвардии, 36-я отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, терроборона города – все они герои и все они должны быть спасены.

В Нацгвардии объяснили, что эвакуация – очень сложный процесс, поэтому много информации о действиях и планах и о текущих операциях разглашать не могут.

В то же время НГУ уверяет, что они продолжают искать решения и делать все возможное "для сохранения жизни военных и гражданских, для сдерживания врага и надлежащего выполнения конституционных обязанностей по защите государства".