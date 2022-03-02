Похитили и требовали деньги: полиция Киева задержала преступную группировку

14:58 31 Май Киев, Украина

Сотрудники правоохранительных органов Киева задержали банду из четырех человек, которые похитили женщину с целью вымогательства.

Об этом в понедельник, 31 мая, сообщает МВД Украины.



Отмечается, что в состав банды входили четыре человека в возрасте от 23 до 32-х лет, в том числе выходцы из других стран. Они долгое время угрозами физической расправы требовали от женщины платить им 15 тыс. грн ежемесячно на погашение "долга".





Злоумышленники отобрали у женщины 30 тыс. гривен и ее личные вещи. Однако она не соглашалась выполнять условия. Чтобы заставить потерпевшую платить деньги, фигуранты силой затолкали ее в свой автомобиль, избили и отобрали 15 тыс. грн и мобильный телефон.

Правоохранители 28 мая провели спецоперацию по освобождению потерпевшей.



В Киеве на Лесном проспекте был заблокирован автомобиль фигурантов. Во время задержания они оказали сопротивление полицейским и пытались сбежать, но были задержаны.



Кроме того, в ходе санкционированных обысков по месту жительства задержанных изъяли вещи, которые раньше были силой отобраны у потерпевшей.

"Прокуроры Киевской городской прокуратуры обратились в суд с ходатайством об избрании всем фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

За содеянное участникам преступной группировки грозит до 10 лет заключения.