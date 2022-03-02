Похитили и требовали деньги: полиция Киева задержала преступную группировку

Сотрудники правоохранительных органов Киева задержали банду из четырех человек, которые похитили женщину с целью вымогательства.
Об этом в понедельник, 31 мая, сообщает МВД Украины.
Отмечается, что в состав банды входили четыре человека в возрасте от 23 до 32-х лет, в том числе выходцы из других стран. Они долгое время угрозами физической расправы требовали от женщины платить им 15 тыс. грн ежемесячно на погашение "долга".
Отмечается, что в состав банды входили четыре человека в возрасте от 23 до 32-х лет, в том числе выходцы из других стран. Они долгое время угрозами физической расправы требовали от женщины платить им 15 тыс. грн ежемесячно на погашение "долга".
Злоумышленники отобрали у женщины 30 тыс. гривен и ее личные вещи. Однако она не соглашалась выполнять условия. Чтобы заставить потерпевшую платить деньги, фигуранты силой затолкали ее в свой автомобиль, избили и отобрали 15 тыс. грн и мобильный телефон.
Правоохранители 28 мая провели спецоперацию по освобождению потерпевшей.
В Киеве на Лесном проспекте был заблокирован автомобиль фигурантов. Во время задержания они оказали сопротивление полицейским и пытались сбежать, но были задержаны.
Кроме того, в ходе санкционированных обысков по месту жительства задержанных изъяли вещи, которые раньше были силой отобраны у потерпевшей.
В Киеве на Лесном проспекте был заблокирован автомобиль фигурантов. Во время задержания они оказали сопротивление полицейским и пытались сбежать, но были задержаны.
Кроме того, в ходе санкционированных обысков по месту жительства задержанных изъяли вещи, которые раньше были силой отобраны у потерпевшей.
За содеянное участникам преступной группировки грозит до 10 лет заключения.
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