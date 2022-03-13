Похитили дочь телеведущей и требовали $200 тыс: полиция задержала преступников

В Киевской области была похищена 6-летняя дочь блогера и телеведущей, организованной преступной группой, злоумышленники требовали за ребенка выкуп в размере 200 тысяч долларов.
Правоохранители задержали причастных к похищению, об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
По их информации, правоохранители "разоблачили организованную группу, участники которой совершили похищение малолетнего ребенка из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 146 УК Украины)".
Злоумышленники арендовали здание, в котором намеревались удерживать ребенка.
В полиции уточнили, что задержали членов группировки во время получения средств в селе Белогородка Киевской области.
По данным источника, речь идет о блогере Алене Лоран. В своем Instagram она сделала такой пост.
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