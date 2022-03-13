Похитили дочь телеведущей и требовали $200 тыс: полиция задержала преступников

06:41 22 октября Киев, Украина

В Киевской области была похищена 6-летняя дочь блогера и телеведущей, организованной преступной группой, злоумышленники требовали за ребенка выкуп в размере 200 тысяч долларов.

Правоохранители задержали причастных к похищению, об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

По их информации, правоохранители "разоблачили организованную группу, участники которой совершили похищение малолетнего ребенка из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 146 УК Украины)".

"Совершение преступления происходило под контролем правоохранителей", – сообщили в прокуратуре, уточнив, что ребенка похитили 21 октября на территории Киево-Святошинского района.

Злоумышленники арендовали здание, в котором намеревались удерживать ребенка.

"Во время передачи $150 000 лица, причастные к похищению, задержаны в порядке ст. 208 УПК. Ребенок возвращен родителям", – сказано в сообщении прокуратуры.

В полиции уточнили, что задержали членов группировки во время получения средств в селе Белогородка Киевской области.





По данным источника, речь идет о блогере Алене Лоран. В своем Instagram она сделала такой пост.