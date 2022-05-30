Похищение в Мелитополе продолжаются

15:37 30 мая Киев, Украина

Оккупанты похитили в Мелитополе более полутысячи человек.

Сообщил мэр оккупированного города Иван Федоров на онлайн-брифинге 30 мая.

"Самый сложный вопрос на сегодняшний день - это вопрос безопасности, потому что в городе Мелитополе регулярно, ежедневно похищают людей.За все время оккупации, за три месяца, похитили более 500 человек. Кого-то удерживают три дня, кого-то больше месяца. У нас есть пример, когда ребенка 16-летнего держат в заложниках уже 50 суток" -Федоров.

По словам Федорова, значительными вызовами для Мелитополя являются и гуманитарные проблемы. Например, у жителей временно оккупированных территорий заканчиваются наличные средства, а продукты, завозимые оккупантами из Крыма, стоят в три или четыре раза дороже, чем на территории, подконтрольной правительству Украины.