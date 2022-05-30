Похищение в Мелитополе продолжаются

Оккупанты похитили в Мелитополе более полутысячи человек.
Сообщил мэр оккупированного города Иван Федоров на онлайн-брифинге 30 мая.
По словам Федорова, значительными вызовами для Мелитополя являются и гуманитарные проблемы. Например, у жителей временно оккупированных территорий заканчиваются наличные средства, а продукты, завозимые оккупантами из Крыма, стоят в три или четыре раза дороже, чем на территории, подконтрольной правительству Украины.
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