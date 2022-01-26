Похищали и пытали людей: СБУ задержала банду рэкетиров

18:15 07 Май Киев, Украина

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали семерых членов организованной преступной группы, которые подозреваются в похищении, пытках и вымогательстве.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ



В ходе синхронных операций сразу в нескольких областях Украины были задержаны семеро мужчин. Четверо из них - члены одного из добровольческих батальонов.





По предварительным данным следствия, участники преступной группировки имели коррупционные связи в правоохранительных органах. Это давало им доступ к материалам уголовных производств, а также конфиденциальной информации о фигурантах этих производств, которые потом становились «жертвами» преступников. На основе полученной информации, злоумышленники, применяя психологическое давление, угрожая насилием и физической расправой, вымогали деньги у граждан.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства 35 тыс. долларов у двух жителей Киевской области, которые подозревались в совершении уголовного преступления. Для получения указанной суммы злоумышленники похитили одного из пострадавших и нанесли ему тяжкие телесные повреждения.



Сотрудники СБУ задержали злоумышленников в Киевской и Черниговской областях. Это произошло после получения части средств от потерпевшего в размере 8 тыс. долларов.



Всем задержанным объявлено о подозрении в рамках уголовного производства, начатого по ч 3 ст. 28; ч 2 ст. 127; ч 3 ст. 146 и ч 4 ст.189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство). Решается вопрос об избрании меры пресечения.



Операция по разоблачению и задержанию злоумышленников проводилась Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ, Управлением СБ Украины в Черниговской области и во взаимодействии со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Бориспольской окружной прокуратуры.