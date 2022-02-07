Пограничный отряд нашел сигарет на полмиллиона гривен

В Черновицкой области, недалеко от границы с Румынией, пограничный наряд обнаружил 14 630 пачек контрабандных сигарет. О «ценной» находке сообщили представители Государственной пограничной службы Украины.

Ориентировочная стоимость находки - полмиллиона гривен. Брошенные ящики с табачными изделиями обнаружил вчера наряд отдела «Селятино». Рядом в лесу были разбросаны импровизированные рюкзаки. Скорее всего, контрабандисты покидали свою постель и убежали, испугавшись приближения правоохранителей.

Также возможно, что нарушители планировали скрыть «товар» и выжидать более подходящего момента, чтобы перенести его за границу, ведь ящики были тщательно упакованы в полиэтилен.

Сейчас обнаружены сигареты доставили в пограничное подразделение, в дальнейшем они будут переданы представителям ДФС в Черновицкой области.