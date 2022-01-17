Пограничники задержали похищенное в Чехии «БМВ» на админгранице с Крымом

16:13 03 Май Киев, Украина

Житель Днепропетровщины на угнанном в Чехии автомобиле BMW пытался въехать на территорию аннексированного Крыма





Пограничники Херсонского отряда в контрольном пункте въезда-выезда «Каланчак» на админгранице с Крымом остановили автомобиль BMW. За рулем авто на территорию Крымского полуострова ехал на Пасху житель Днепропетровщины.



Во время проверки документов выяснилось, что мужчина путешествует на иномарке, которая была угнана в этом году в Чехии, а транспортное средство разыскивает



Относительно обнаруженного автомобиля проинформировали Укрбюро Интерпола в Киеве. Автомобиль передан сотрудникам Нацполиции.



Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.Пограничники Херсонского отряда в контрольном пункте въезда-выезда «Каланчак» на админгранице с Крымом остановили автомобиль BMW. За рулем авто на территорию Крымского полуострова ехал на Пасху житель Днепропетровщины.Во время проверки документов выяснилось, что мужчина путешествует на иномарке, которая была угнана в этом году в Чехии, а транспортное средство разыскивает Интерпол Относительно обнаруженного автомобиля проинформировали Укрбюро Интерпола в Киеве. Автомобиль передан сотрудникам Нацполиции.

Всего с начала года по результатам реагирования на срабатывание базы данных Интерпола сотрудники Государственной пограничной службы Украины обнаружили 20 похищенных транспортных средств.