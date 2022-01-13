Пограничники задержали партию сигарет на 23 млн гривен

Одесскими пограничниками была раскрыта масштабная международная сделка по перемещению в Украину незадекларированных сигарет.
Об этом сообщает Госпогранслужба в четверг, 3 сентября.
Для перемещения товара дельцы перевозили табачные изделия под видом чая.
Всего с контейнера грузовика пограничники изъяли 1185 ящиков незадекларированных сигарет иностранного производства. Предварительная сумма оценки товара составила около 23 миллиона гривен.
В Черноморский морской порт сигареты прибыли на одном теплоходов из Грузии. Транспортное средство с контейнером сигарет, который вызвал у оперативников заинтересованность, блокировали. После проверки выяснилось, что это международная афера.
Работниками таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 483 ТКУ.
Транспортное средство с контейнером сигарет изъято. Продолжаются процессуальные действия.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии