Пограничники задержали партию сигарет на 23 млн гривен

14:08 03 Сентябрь Киев, Украина

Одесскими пограничниками была раскрыта масштабная международная сделка по перемещению в Украину незадекларированных сигарет. 

Об этом сообщает Госпогранслужба в четверг, 3 сентября.

Для перемещения товара дельцы перевозили табачные изделия под видом чая.

Всего с контейнера грузовика пограничники изъяли 1185 ящиков незадекларированных сигарет иностранного производства. Предварительная сумма оценки товара составила около 23 миллиона гривен.
фото: Контрабанда сигарет
В Черноморский морской порт сигареты прибыли на одном теплоходов из Грузии. Транспортное средство с контейнером сигарет, который вызвал у оперативников заинтересованность, блокировали. После проверки выяснилось, что это международная афера.
 
Работниками таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 483 ТКУ.

Транспортное средство с контейнером сигарет изъято. Продолжаются процессуальные действия.