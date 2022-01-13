Пограничники задержали партию сигарет на 23 млн гривен

14:08 03 Сентябрь Киев, Украина

Одесскими пограничниками была раскрыта масштабная международная сделка по перемещению в Украину незадекларированных сигарет.



Об этом сообщает Госпогранслужба в четверг, 3 сентября.



Для перемещения товара дельцы перевозили табачные изделия под видом чая.





Всего с контейнера грузовика пограничники изъяли 1185 ящиков незадекларированных сигарет иностранного производства. Предварительная сумма оценки товара составила около 23 миллиона гривен.

В Черноморский морской порт сигареты прибыли на одном теплоходов из Грузии. Транспортное средство с контейнером сигарет, который вызвал у оперативников заинтересованность, блокировали. После проверки выяснилось, что это международная афера.

Работниками таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 483 ТКУ.



Транспортное средство с контейнером сигарет изъято. Продолжаются процессуальные действия.



