Пограничники задержали партию первых контрабандных iPhone 12
14:30 26 октября Киев, Украина
Пограничники Львовского отряда на международном автомобильном пункте пропуска "Краковец", задержали партию контрабандных iPhone 12.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ
в воскресенье, 25 октября.
"5 телефонов марки Apple iPhone 12 Pro, которые гражданин Германии спрятал в автомобиле, передали работникам таможни. Сумма оценки этой контрабанды может составлять ориентировочно от 270 до 350 000 гривен, поскольку в настоящее время еще нет официальной стоимости данной модели в Украине", – отметили в пограничной службе.
Официальные продажи смартфона в Украине еще не стартовали.
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