Пограничники задержали партию первых контрабандных iPhone 12

Пограничники Львовского отряда на международном автомобильном пункте пропуска "Краковец", задержали партию контрабандных iPhone 12.

"5 телефонов марки Apple iPhone 12 Pro, которые гражданин Германии спрятал в автомобиле, передали работникам таможни. Сумма оценки этой контрабанды может составлять ориентировочно от 270 до 350 000 гривен, поскольку в настоящее время еще нет официальной стоимости данной модели в Украине", – отметили в пограничной службе.