Пограничники задержали бабушку-наркокурьера

В Харьковской области в пункте пропуска «Гоптовка», сотрудники госпогранслужбы задержали 71-летнюю старушку при попытке пронести наркотики
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
Сообщается, что сначала на гражданку Украины, которая шла пешком в Россию, отреагировала служебная собака, которая натренирована на поиск наркотиков.
Сообщается, что сначала на гражданку Украины, которая шла пешком в Россию, отреагировала служебная собака, которая натренирована на поиск наркотиков.
Сейчас гражданка Украины 1949 года рождения вместе с обнаруженным веществом передана сотрудникам правоохранительных органов. Продолжается экспертиза.
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