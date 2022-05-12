Пограничники задержали бабушку-наркокурьера

08:31 16 декабря Киев, Украина

В Харьковской области в пункте пропуска «Гоптовка», сотрудники госпогранслужбы задержали 71-летнюю старушку при попытке пронести наркотики

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.



Сообщается, что сначала на гражданку Украины, которая шла пешком в Россию, отреагировала служебная собака, которая натренирована на поиск наркотиков.

«В ходе дальнейшей проверки женщина всячески пыталась отвлечь собаку, подставляя сумку. Однако в ней ничего правоохранители не обнаружили. Впоследствии под верхней одеждой женщины, а именно во внутренних карманах кофты, были найдены две небольшие бутылки с 430 граммами вещества, которое, скорее всего, является наркотическим. Во время объяснений женщина заявила, что якобы не знала, что переносит через границу», - сообщили пограничники.

Сейчас гражданка Украины 1949 года рождения вместе с обнаруженным веществом передана сотрудникам правоохранительных органов. Продолжается экспертиза.