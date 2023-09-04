Пограничники задержали 84 человека на границе Закарпатской и Черновицкой областей

За выходные сотрудники пограничной службы задержали 45 мужчин при попытке нелегально пересечь границу на территории Закарпатской области, а также 39 нарушителей в Черновицкой области.
Согласно информации, предоставленной Государственной пограничной службой, все задержанные лица находятся в возрасте, подлежащем призыву на военную службу.
В частности, пограничники Мукачевского отряда сумели задержать 38 мужчин, которые пытались незаконно пересечь украинскую границу. Семь нарушителей были остановлены на участке, контролируемом Чопским отрядом пограничников.
По информации от пограничников Черновицкого отряда, 41 нарушитель был задержан, включая двух лиц в Ивано-Франковской области, а остальные были задержаны на территории Черновицкой области.
В результате совместных действий были успешно пресечены четыре незаконных канала переправки людей через границу. Замечено, что организаторы этих каналов подпали под подозрение в совершении преступлений, и данная информация передана в Национальную полицию. Касательно задержанных мужчин были составлены административные протоколы, дела направлены на судебное разбирательство.
Согласно информации, предоставленной Государственной пограничной службой, все задержанные лица находятся в возрасте, подлежащем призыву на военную службу.
В частности, пограничники Мукачевского отряда сумели задержать 38 мужчин, которые пытались незаконно пересечь украинскую границу. Семь нарушителей были остановлены на участке, контролируемом Чопским отрядом пограничников.
По информации от пограничников Черновицкого отряда, 41 нарушитель был задержан, включая двух лиц в Ивано-Франковской области, а остальные были задержаны на территории Черновицкой области.
В результате совместных действий были успешно пресечены четыре незаконных канала переправки людей через границу. Замечено, что организаторы этих каналов подпали под подозрение в совершении преступлений, и данная информация передана в Национальную полицию. Касательно задержанных мужчин были составлены административные протоколы, дела направлены на судебное разбирательство.
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