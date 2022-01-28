Пограничники Таджикистана применили оружие в отношении киргизов и перекрыли дорогу

06:29 28 Январь Киев, Украина





«Таджикская сторона применяет минометы и гранатометы», — говорится в заявлении Комитета национальной безопасности Кыргызстана.



В заявлении ситуация на границе описывается как «напряженная» после инцидента, произошедшего ранее в тот же день, когда граждане Таджикистана заблокировали стратегическую дорогу в регионе.



Позже дорога была вновь открыта, «но ситуация ухудшилась из-за применения оружия и огня таджикской стороной по пограничным частям «Кыргызстана», — говорится в сообщении. Кыргызстан обвинил своего соседа из Центральной Азии Таджикистан в том, что в четверг таджикские пограничники перекрыли перекрыли участок дороги Баткен-Исфана в местности Төрт-Көчө Баткенского района.«Таджикская сторона применяет минометы и гранатометы», — говорится в заявлении Комитета национальной безопасности Кыргызстана.В заявлении ситуация на границе описывается как «напряженная» после инцидента, произошедшего ранее в тот же день, когда граждане Таджикистана заблокировали стратегическую дорогу в регионе.Позже дорога была вновь открыта, «но ситуация ухудшилась из-за применения оружия и огня таджикской стороной по пограничным частям «Кыргызстана», — говорится в сообщении.



Столкновения между общинами из-за земли и воды вдоль давно оспариваемой границы являются обычным явлением, в которые часто вмешиваются пограничники.



Напомним, перестрелка, вспыхнувшая в прошлом году в приграничном регионе между двумя военными, в результате которой погибло более 50 человек, стала самой ожесточенной стычкой за последние годы и вызвала опасения, что она может перерасти в более широкий конфликт.