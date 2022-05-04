Пограничники разоблачили многомиллионную схему контрабанды лекарственных средств из РФ

На границе с РФ в пункте пропуска «Бачевск» был задержан автомобиль, в котором обнаружили лекарства с признаками фальсификата, которые в дальнейшем должны были направиться в аптеки Украины.
Об этом сообщили в ГПСУ.
На границе с РФ в пункте пропуска «Бачевск» задержали автомобиль MAN, в котором обнаружили лекарственные средства с признаками фальсификата, коробки для лекарств и инструкции по применению к ним.
Одновременно в Киеве проведены обыски у лиц, роль которых заключалась в получении контрабандных поставок и дальнейшем распределении полученной продукции в сети аптек с целью реализации. Также прошли обыски в аптеках, которые привлекались к розничной торговле лекарственными средствами с признаками фальсификата.
Об этом сообщили в ГПСУ.
На границе с РФ в пункте пропуска «Бачевск» задержали автомобиль MAN, в котором обнаружили лекарственные средства с признаками фальсификата, коробки для лекарств и инструкции по применению к ним.
Одновременно в Киеве проведены обыски у лиц, роль которых заключалась в получении контрабандных поставок и дальнейшем распределении полученной продукции в сети аптек с целью реализации. Также прошли обыски в аптеках, которые привлекались к розничной торговле лекарственными средствами с признаками фальсификата.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств), ч. 2 ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств), ч. 3 ст. 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины.
Дальнейшие следственные действия продолжаются.
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