Пограничники разоблачили многомиллионную схему контрабанды лекарственных средств из РФ

20:11 02 августа Киев, Украина





Об этом сообщили в ГПСУ.



На границе с РФ в пункте пропуска «Бачевск» задержали автомобиль MAN, в котором обнаружили лекарственные средства с признаками фальсификата, коробки для лекарств и инструкции по применению к ним.



Одновременно в Киеве проведены обыски у лиц, роль которых заключалась в получении контрабандных поставок и дальнейшем распределении полученной продукции в сети аптек с целью реализации. Также прошли обыски в На границе с РФ в пункте пропуска «Бачевск» был задержан автомобиль, в котором обнаружили лекарства с признаками фальсификата, которые в дальнейшем должны были направиться в аптеки Украины.Об этом сообщили в ГПСУ.На границе с РФ в пункте пропуска «Бачевск» задержали автомобиль MAN, в котором обнаружили лекарственные средства с признаками фальсификата, коробки для лекарств и инструкции по применению к ним.Одновременно в Киеве проведены обыски у лиц, роль которых заключалась в получении контрабандных поставок и дальнейшем распределении полученной продукции в сети аптек с целью реализации. Также прошли обыски в аптеках , которые привлекались к розничной торговле лекарственными средствами с признаками фальсификата.

«Всего изъято более 10 тыс. единиц медицинских препаратов более 1000 наименований, стоимость которых может оцениваться в миллионы гривень. Все направлено на проведение соответствующих экспертных исследований», - подчеркнули в ГПСУ.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств), ч. 2 ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств), ч. 3 ст. 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины.

Дальнейшие следственные действия продолжаются.