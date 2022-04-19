Пограничники обнаружили огромную партию сигарет в кабельных катушках

19:35 19 июля Киев, Украина

На границе с Польшей в пункте пропуска Яготин была обнаружена партия контрабандных сигарет, спрятанных в деревянных кабельных катушках.

Об этом сообщает Госпогранслужба в понедельник, 19 июля.



Указано, что сегодня ночью в пункт пропуска прибыл грузовик Renault, которым из Украины в Польшу перевозили части кабельных катушек.





В рамках противодействия незаконному перемещению товаров через границу, пограничники инициировали вывода из общего потока «Рено» для проведения углубленного осмотра.

При осмотре этого авто пограничники вместе с таможенниками обнаружили в деревянных конструкциях кабельных катушек 125,9 тысяч контрабандных сигарет.

После этого пограничники вместе с таможенниками вытащили из деревянных конструкций табачные изделия без акцизных марок Украины и изъяли.