Пограничники на границе с Венгрией задержали уклониста

14:51 16 января Киев, Украина

На границе с Венгрией пограничники Мукачевского отряда присекли попытку незаконного пересечения границы военнообязанным мужчиной, скрывавшимся под одеялом.



Правонарушителя обнаружили в пункте пропуска Лужанка во время осмотра автомобиля Фольксваген, которым управляла 19-летняя гражданка Украины. Таким образом девушка пыталась вывезти за границу своего 32-летнего знакомого.