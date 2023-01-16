Пограничники на границе с Венгрией задержали уклониста

14:51 16 января Киев, Украина

На границе с Венгрией пограничники Мукачевского отряда присекли попытку незаконного пересечения границы военнообязанным мужчиной, скрывавшимся под одеялом.

Правонарушителя обнаружили в пункте пропуска Лужанка во время осмотра автомобиля Фольксваген, которым управляла 19-летняя гражданка Украины. Таким образом девушка пыталась вывезти за границу своего 32-летнего знакомого.
 
"Теперь мужчину ждет админответственность за попытку незаконного пересечения границы Украины и последующая встреча с работниками одного из территориальных центров комплектования. А вот его 19-летней "помощнице" грозит уголовная ответственность за организацию незаконного перемещения лиц через границу. Согласно ст.332 "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", Уголовный кодекс предусматривает ответственность до 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.