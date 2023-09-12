Пограничник на Закарпатье организовал незаконную переправку призывников за границу

13:17 12 сентября Киев, Украина

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) совместно с отделом внутренней безопасности Госпогранслужбы разоблачили инспектора из Чопского пограничного отряда, уличив его в организации незаконной переправки через государственную границу молодых мужчин, находившихся в призывном возрасте.



Об этом информирует Государственная пограничная служба, ГБР, и Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.



Схему незаконной переправки организовал инспектор пограничного отряда совместно с собственным братом, проживающим в Хмельницкой области. Они предлагали лицам, желающим избежать мобилизации, помощь в пересечении границы и обещали провести их в Словакию через пункт пропуска, находящийся в зоне ответственности пограничного отряда.



Злоумышленники обещали оптимальный маршрут, нашли подходящий транспорт и гарантировали устранение всех препятствий на пути через границу. За такие "услуги" они требовали плату в размере 10 000 долларов США с каждого клиента.



Инцидент завершился задержанием инспектора и его брата в городе Ужгороде в момент получения ими аванса в размере 120 000 гривен за организацию переправки. Остаток суммы должен был быть уплачен перед фактическим пересечением границы.



Суд взял обоих подозреваемых под стражу с возможностью внесения залога.