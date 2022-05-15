Пограничная служба в Борисполе пресекла контрабанду партии iPhone

12:19 14 августа Киев, Украина

Как сообщила сегодня, 14 августа, пресс-служба Госпогранслужбы, в аэропорту Борисполь пограничный контроль задержал двух украинцев за попытку ввоза контрабандной партии телефонов. Граждане Украины пытались нелегально ввезти партию телефонов iPhone 12 Pro Max стоимостью миллион гривен. Партию техники пытались ввезти рейсом из города Дубай.

Всего в багаже украинцев 1991 и 1992 года рождения нашли 25 телефонов iPhone.

Работниками таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Ранее в аэропорту Борисполь задержали курьера с кокаином в желудке общим весом 2 кг.