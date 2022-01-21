Погранцы задержали контрабандиста и его коня

17:38 07 Сентябрь Киев, Украина

В Харьковской области, возле населенного пункта Окоп, госпагранслужбой был задержан мужчина, пытавшийся ввезти из Россия контрабанду табака для кальяна при помощи лошади.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в понедельник, 7 сентября.



Пограничникам пришлось сделать предупредительный выстрел.



Около 6:00 пограничный наряд отдела "Золочев" заметил движение от государственной границы в тыл Украины.



Выяснилось, что человек вел лошадь, на спине которой были пристроены металлические клетки с грузом. На требование пограничников остановиться правонарушитель проигнорировал и попытался сбежать.





Как выяснилось документов при себе контрабандистов не имел, но сказал, что он гражданин Украины и незаконно перемещал из России семь картонных коробок с табаком для кальяна.

Личность будут привлечены к административной ответственности по ст. 202 "Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда-выезда". Также в отношении мужчины составили административные материалы по ст. 204-1 "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и ст. 185-10 "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы".



/>Товар, стоимость которого оценена в более 105 тысяч гривен, передали представителям таможни.