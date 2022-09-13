Погранцы взяли в плен военного рф, который с марта обстреливал Харьковщину

12:23 13 сентября Киев, Украина

Пограничники плен или российского артиллериста, который еще с марта из САУ "Акация" обстреливал Чугуевский район Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.



Пленный рассказал, что после наступления Сил обороны Украины его с товарищем бросили сбежавшие сослуживцы. Товарищ пленника подорвался в заминированной россиянами лесопосадке, а его самого задержали украинские пограничники.



Пленный - гражданин рф 2001 года рождения. Служил в одной из частей, постоянно дислоцирующейся в Калининградской области, на должности старшего наводчика гаубического самоходного артиллерийского дивизиона.

Сообщил, что его САУ 2С3 Акация в составе колонны из 15 единиц военной техники вошла на территорию Украины в начале марта, и с того времени он периодически обстреливал украинские населенные пункты, в частности Чугуев, Печенеги и Коробочкино. Продолжалось это до 11 сентября, когда ВСУ разбили врага в этой местности.