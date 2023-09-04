Погорел на взятке: "Слуге народа" Гунько объявили подозрение

"Свои "услуги" он оценил в расчете 130 долларов/1 га земли. В результате достигнутых договоренностей, за предоставление для обработки пашни площадью 1700 га одного из государственных предприятий, сумма переданной неправомерной выгоды составляла 221 тысячу долларов. При этом, 85 тысяч долларов имели стать "авансом" и быть переданы до начала возделывания земель", - рассказали в НАБУ.