Погорел на взятке: "Слуге народа" Гунько объявили подозрение

15:53 09 августа Киев, Украина

НАБУ и САП объявили подозрение народному депутату от "Слуги народа" Анатолию Гунько, которого 8 августа уличили в получении взятки в 85 тысяч долларов.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.

По данным следствия, нардеп, также являющийся главой Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины, предложил предпринимателю получить землю, которая была в сфере управления госпредприятий, под обработку.
"Свои "услуги" он оценил в расчете 130 долларов/1 га земли. В результате достигнутых договоренностей, за предоставление для обработки пашни площадью 1700 га одного из государственных предприятий, сумма переданной неправомерной выгоды составляла 221 тысячу долларов. При этом, 85 тысяч долларов имели стать "авансом" и быть переданы до начала возделывания земель", - рассказали в НАБУ.
Правоохранители добавили, что парламентарий разоблачен "на горячем" во время передачи "аванса". Расследование этих фактов начато по заявлению предпринимателя, у которого потребовали неправомерную выгоду.