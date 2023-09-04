Погорел на взятке: "Слуге народа" Гунько объявили подозрение

НАБУ и САП объявили подозрение народному депутату от "Слуги народа" Анатолию Гунько, которого 8 августа уличили в получении взятки в 85 тысяч долларов.
Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.
По данным следствия, нардеп, также являющийся главой Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины, предложил предпринимателю получить землю, которая была в сфере управления госпредприятий, под обработку.
Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.
По данным следствия, нардеп, также являющийся главой Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины, предложил предпринимателю получить землю, которая была в сфере управления госпредприятий, под обработку.
Правоохранители добавили, что парламентарий разоблачен "на горячем" во время передачи "аванса". Расследование этих фактов начато по заявлению предпринимателя, у которого потребовали неправомерную выгоду.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии