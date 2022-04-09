Погоня со стрельбой в Киеве. Ранен полицейский

10:35 13 ноября Киев, Украина

За нарушение правил дорожного движения, патрулирующими полицейскими был остановлен автомобиль. Во время общения патрульных с водителем из салона авто пустились в бег двое пассажиров, что вызвало подозрение. Началась погоня.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Telegram-канале.

По информации ведомства, инцидент произошел примерно в 04:00 на улице Героев Космоса. Патрульные остановили автомобиль Subaru за нарушения ПДД. Во время разговора с водителем, патрульные заметили в салоне еще трех мужчин, которые «явно нервничали», а у одного из них была рация и кобура.

Как только полицейские обратились к пассажирам — мужчины выбежали из авто и начали убегать от патрульных.

Во время погони один из мужчин открыл огонь, в результате чего сотрудник полиции получил три огнестрельных ранения. Патрульные начали стрелять в ответ, а затем подтянулся еще один экипаж на помощь.

Мужчин удалось задержать. У одного из них при обыске, помимо пистолета, нашли гранату.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Его госпитализировали в больницу.

На данный момент правоохранители выясняют все детали случившегося.