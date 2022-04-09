Погоня со стрельбой в Киеве. Ранен полицейский

10:35 13 ноября Киев, Украина

За нарушение правил дорожного движения, патрулирующими полицейскими был остановлен автомобиль. Во время общения патрульных с водителем из салона авто пустились в бег двое пассажиров, что вызвало подозрение. Началась погоня.