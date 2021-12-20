Поезд "Интерсити" Киев - Запорожье сошел с рельсов

В 50 километрах от Запорожья произошло ЧП, с рельсов сошли шесть из девяти вагонов поезда "Интерсити", пострадавших в результате аварии нет.
В Укрзализныце сообщили, что пострадавших в результате аварии нет, информация о задержках поездов отсутствует.
Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Это Запорожье".
Во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров.
В Укрзализныце отметили, что сейчас решается вопрос их доставки до станции назначения.
Прорабатывается также вопрос поиска резервного состава поезда для обратного рейса.
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