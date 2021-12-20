Поезд "Интерсити" Киев - Запорожье сошел с рельсов

16:13 29 Март Киев, Украина

В 50 километрах от Запорожья произошло ЧП, с рельсов сошли шесть из девяти вагонов поезда "Интерсити" , пострадавших в результате аварии нет.



В Укрзализныце сообщили, что пострадавших в результате аварии нет, информация о задержках поездов отсутствует.

"Укрзализныця создала комиссию, которая расследует причины схода с рельсов нескольких вагонов поезда №732 Киев - Запорожье. В результате инцидента никто не пострадал", - отмечается в сообщении компании.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Это Запорожье".

Во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров.



В Укрзализныце отметили, что сейчас решается вопрос их доставки до станции назначения.

Прорабатывается также вопрос поиска резервного состава поезда для обратного рейса.