Поезд "Интерсити" Киев - Запорожье сошел с рельсов

16:13 29 Март Киев, Украина

В 50 километрах от Запорожья произошло ЧП, с рельсов сошли шесть из девяти вагонов поезда "Интерсити", пострадавших в результате аварии нет.

В Укрзализныце сообщили, что пострадавших в результате аварии нет, информация о задержках поездов отсутствует.
"Укрзализныця создала комиссию, которая расследует причины схода с рельсов нескольких вагонов поезда №732 Киев - Запорожье. В результате инцидента никто не пострадал", - отмечается в сообщении компании.
Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Это Запорожье".
Во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров.

В Укрзализныце отметили, что сейчас решается вопрос их доставки до станции назначения.
Прорабатывается также вопрос поиска резервного состава поезда для обратного рейса.