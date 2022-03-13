Поезд для эвакуации из Лимана был поражен обломками при обстреле - один проводник погиб

08:52 13 марта Киев, Украина

В ночь с 12 на 13 марта вблизи станции Брюсин в Донецкой области был поражен обломками при обстреле пассажирский поезд.

Он направлялся для осуществления эвакуационного рейса в Лиман, чтобы забрать жителей Луганской и Донецкой областей, которые оказались в зоне ожесточенных боевых действий.



От нанесенных повреждений одна из проводниц этого поезда погибла, другая была ранена и доставлена в больницу г. Славянск, где сейчас ей оказывается помощь.



Это – ужасный удар по тем, кто ежедневно спасает гражданских украинцев и проложил "дорогу жизни" для уже более 2 млн спасенных.



/>Укрзализныця сейчас прилагает все усилия, чтобы эвакуировать поездную бригаду поврежденного поезда и всех пассажиров, в том числе около 100 детей, ожидавших спасения на вокзале г. Лиман.