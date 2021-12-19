Поджог автомобилей журналиста в Ужгороде: полиция переквалифицировала дело

Правоохранители переквалифицировали дело о поджоге в Ужгороде двух автомобилей, принадлежащих журналисту, основателю и редактору местного информагентства ЗИДО Павлу Белецкому.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Закарпатской области.
Дело переквалифицировано по статье 347-1 УК Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста, совершенное путем поджога. Согласно санкции виновным грозит от 6 до 15 лет тюрьмы.
Предварительно сведения в Единый реестр досудебных расследований были внесены по части 2 статьи 194 УКУ – умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога.
Досудебное расследование по делу продолжается, правоохранители принимают все необходимые меры для задержания злоумышленников, говорится в сообщении.
Напомним, что информацию об инциденте сначала обнародовал сам Белецкий на своей странице в фейсбуке, выложив видео пожара. Впоследствии информацию подтвердила пресс-служба Нацполиции.
Журналист предположил, что это месть за его профессиональную деятельность.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Закарпатской области.
Дело переквалифицировано по статье 347-1 УК Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста, совершенное путем поджога. Согласно санкции виновным грозит от 6 до 15 лет тюрьмы.
Предварительно сведения в Единый реестр досудебных расследований были внесены по части 2 статьи 194 УКУ – умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога.
Досудебное расследование по делу продолжается, правоохранители принимают все необходимые меры для задержания злоумышленников, говорится в сообщении.
Напомним, что информацию об инциденте сначала обнародовал сам Белецкий на своей странице в фейсбуке, выложив видео пожара. Впоследствии информацию подтвердила пресс-служба Нацполиции.
Журналист предположил, что это месть за его профессиональную деятельность.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии