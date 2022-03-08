Поджег дом и повредил машины: подозреваемого задержали

18:59 12 Октябрь Киев, Украина

Киеве мужчина купил бензин на заправке, облил фасад здания и поджег, после чего разбил стекла в припаркованных неподалеку автомобилях.

Об этом сообщают в пресс-службе полиции Киева.



Сообщается, что в столичной полиции по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что неизвестный поджег здание на улице Воздвиженской.



Как сообщил начальник отдела криминальной полиции Сообщается, что в столичной полиции по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что неизвестный поджег здание на улице Воздвиженской.Как сообщил начальник отдела криминальной полиции Подольского управления полиции Максим Супрун, на месте происшествия после тушения пожара правоохранители провели первоочередные следственные действия, пообщались со свидетелями и очевидцами, а также пересмотрели видео с камер наблюдения.

“Мы установили приметы вероятного подозреваемого и сразу начали его поиски. Вскоре к нам от прохожих поступило сообщение о том, что неизвестный крушит машины неподалеку от места преступления. Наряд патрульной полиции задержал похожего по ориентировке мужчину, а при общении с нами он признался, что поджег дом. Сейчас мы устанавливаем мотивы его поступка”, — сказал Супрун.

Также сообщается, что 31-летний уроженец Донецкой области задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 (Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения.