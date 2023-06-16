Подтопление после обстрела: повреждена плотина в Донецкой области

В результате обстрела, предположительно, ракетами, оккупационными войсками россии вечером 25 мая, плотина Карловского водохранилища в Донецкой области получила повреждения.
Это повлекло за собой подтопление в поселке Галициновка из-за разрушенной плотины, захваченной российскими оккупантами.
В связи с этим инцидентом, 26 человек, включая 8 детей, были эвакуированы.
Павел Кириленко, председатель Донецкой областной военной администрации, написал об этом в Telegram.
Ночью, в 23:30, он заявил что, подтоплены шесть жилых домов, однако критических повреждений инфраструктуры не было зафиксировано.
Глава ОВА подчеркнул, что спасательные и оперативные службы находятся на месте происшествия и полностью контролируют ситуацию.
Это повлекло за собой подтопление в поселке Галициновка из-за разрушенной плотины, захваченной российскими оккупантами.
В связи с этим инцидентом, 26 человек, включая 8 детей, были эвакуированы.
Павел Кириленко, председатель Донецкой областной военной администрации, написал об этом в Telegram.
Ночью, в 23:30, он заявил что, подтоплены шесть жилых домов, однако критических повреждений инфраструктуры не было зафиксировано.
Глава ОВА подчеркнул, что спасательные и оперативные службы находятся на месте происшествия и полностью контролируют ситуацию.
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