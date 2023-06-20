Подтопления на захваченной Херсонщине: жители остались без электро- и газоснабжения

12:43 20 июня Киев, Украина

В Голопристанской общине, расположенной на временно оккупированной территории Херсонской области, населенные пункты находятся в критическом положении из-за наводнений.



В результате этой непогоды, электро- и газоснабжение в подтопленных районах полностью прекращено, а жители вынуждены самостоятельно организовывать доставку воды и продовольствия.



По информации, полученной от Голопристанской городской военной администрации, в подтопленных частях населенных пунктов общины электро- и газоснабжение не восстановлено. Кроме того, многоквартирные дома города остаются без водоснабжения и водоотведения. Жители этих районов вынуждены приготавливать пищу на кострах, расположенных у подъездов.



Уровень воды постепенно снижается, но жители пока не имеют доступа к своим домам, так как низины в восточной, центральной и прибрежной частях Голой Пристаны остаются затопленными. Уровень воды в этих районах достигает высоты до 0,5 метра.



Села Кардашинка и Коханы по-прежнему остаются затопленными, и большинство домохозяйств в этих населенных пунктах подверглись негативным последствиям наводнения. Там проживает около 50 человек, включая детей.



Поставку овощей, воды и продуктов питания местное население обеспечивает самостоятельно.



На улицах и во дворах затопленных районов общины можно наблюдать трупы животных и домашнего скота.



В результате стихии пострадали около 17,6 тысячи частных домохозяйств, 76 многоквартирных домов и 18 учреждений культуры и образования в Голопристанской общине.



Юрий Соболевский, первый заместитель председателя Херсонского областного совета, высказал опасения о возможном вспышке эпидемии на захваченной военными российской федерации левобережной части области.